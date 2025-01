Der Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ist für Deutschland für einen Oscar nominiert worden. (Films Boutique / Alamode Film / German Films/dpa )

Der Film ist für einen Oscar nominiert: für den Oscar für den "Besten Internationalen Film". Nominiert bedeutet: Es sind 5 Filme aus vielen Filmen ausgesucht worden. Einer von den Filmen gewinnt den Oscar.

Der Film "Die Saat des heiligen Feigen-Baums" ist von einem Regisseur aus dem Land Iran. Er heißt Mohammad Rasoulouf. Er ist aus seiner Heimat geflohen. Heute lebt er in Deutschland. Seinen Film hat er im Iran heimlich gedreht, vor seiner Flucht. Der Film erzählt von Massen-Protesten gegen die iranische Regierung im Herbst 2022. In dem Film geht es um ein Ehe-Paar und seine zwei Töchter. Die Oscar-Preise werden am 3. März in der Stadt Los Angeles in den USA vergeben.

Es sind noch viele andere Filme für viele verschiedene Oscars nominiert. Die meisten Nominierungen bekam das Musical "Emilia Pérez".