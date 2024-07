Ein Organ-Spende-Ausweis. Auf so einem Ausweis kann man ankreuzen: Man will seine Organe nach seinem Tod spenden. Oder auch nicht. (dpa / picture alliance / osnapix / Hirnschal)

Einige Menschen sind so krank, dass sie ein neues Organ brauchen. Sie brauchen zum Beispiel ein neues Herz oder eine neue Lunge. Diese Organe kommen von toten Menschen. Diese Menschen nennt man Organ-Spender. Dafür gibt es strenge Regeln. Der Spender oder die Spenderin muss vorher gesagt haben: Ich will meine Organe spenden. Oder die Angehörigen müssen sagen: Die Ärzte dürfen die Organe entnehmen.

Diese Regel wollen die Abgeordneten jetzt ändern. Sie wollen, dass jeder tote Mensch Organ-Spender ist. Wenn jemand das nicht will, muss er das vorher sagen. Die Abgeordneten sagen: Im Moment gibt es zu wenige Organ-Spenden. Mit der neuen Regel können mehr Menschen gerettet werden.

An dem Vorschlag gibt es auch Kritik. Manche Menschen sagen: Jeder Mensch darf selbst bestimmen, was mit seinem Körper passiert. Wenn ein Mensch vor seinem Tod nichts zu einer Organ-Spende gesagt hat, weiß man nicht, was er wirklich will.

Jetzt beraten die Parteien im Bundestag über den Vorschlag. Später soll der Bundestag darüber abstimmen.