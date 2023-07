Einkaufen im Internet ist selten barriere-frei

Das Online-Einkaufen ist selten barriere-frei. (imago images / Arnulf Hettrich)

Dabei ist herausgekommen: Nur jeder 4. Shop war ganz oder teilweise barriere-frei. Das bedeutet: Viele Menschen mit Behinderungen haben Probleme, zum Beispiel beim Online-Shopping mitzumachen.

Die Internet-Seiten sind oft schwer zu bedienen. Besonders für Menschen mit Seh-Behinderung. Zum Beispiel können die Hilfs-Programme die Schrift nicht lesen. Oder Inhalte von einer Seite lassen sich nicht schließen.

Aber es gibt auch einige Web-Shops, die es besser machen. Der Bericht hat Tipps, wie Unternehmen ihre Internet-Seiten barriere-freier machen können. In 2 Jahren müssen nämlich alle Online-Shops barriere-frei sein. Das steht in einem Gesetz. Wenn ein Unternehmen sich nicht daran hält, kann es hohe Strafen bekommen. Aktion Mensch will den Test nächstes Jahr noch einmal machen.