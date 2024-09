Die "Omas gegen Rechts" bei einer Demonstration (dpa / Hannes P Albert)

"Omas gegen Rechts" ist 2017 in dem Land Österreich gegründet worden. Seit 2018 gibt es sie auch in Deutschland. Sie nehmen zum Beispiel an Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechts-Extremismus teil. Der Verein von dem Aachener Friedens-Preis sagt: Die "Omas gegen Rechts" sind für alle Alters-Gruppen. Auch viele junge Menschen unterstützen diese Gruppe.

Den 2. Teil von dem Friedens-Preis bekommt eine Jugend-Initiative aus dem Balkan. Der Balkan ist eine Region im Süd-Osten von Europa. Auf dem Balkan hat es in den 90er Jahren einen Bürger-Krieg gegeben. Die Initiative "YIHR" arbeitet in den Ländern Serbien, Kroatien, Montenegro, Kosovo, Bosnien und Herzegowina mit jungen Menschen. Sie sollen aus der Vergangenheit lernen und friedlich miteinander leben.

Die beiden Organisationen "YIHR" und "Omas gegen Rechts" bekommen ein Preis-Geld von 2.000 Euro. Den Aachener Friedens-Preis gibt es seit dem Jahr 1988.