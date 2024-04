Olympisches Feuer

Die ersten Olympischen Spiele waren wahrscheinlich vor ungefähr 2.800 Jahren in Griechenland. Schon damals brannte während der ganzen Spiele ein Feuer, zur Ehre für die Göttin Hestia. Im 20. Jahrhundert haben die Organisatoren der Spiele sich daran erinnert. Im Jahr 1928 gab es zum 1. Mal wieder ein Olympisches Feuer. Das war in der Stadt Amsterdam in dem Land Niederlande. 1936 gab es dann auch zum ersten Mal einen Fackel-Lauf. Das war bei den Olympischen Spielen zur Nazi-Zeit, 1936 in Berlin. Den Fackel-Lauf gibt es bis heute. Das Feuer wird in Olympia in Griechenland mit einem besonderen Spiegel angezündet, der das Licht der Sonne auffängt. Viele Läufer bringen es dann durch verschiedene Länder bis in die Stadt, wo die Olympischen Spiele sind.