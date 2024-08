Gold-Medaillen für deutsche Sportler bei den Olympischen Spielen

Springreiter Christian Kukuk hat bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille gewonnen. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Besonders gefreut haben sich die Reiter über eine Gold-Medaille im Spring-Reiten. Das haben sie nämlich zuletzt vor 28 Jahren geschafft. Jetzt hat der Deutsche Christian Kukuk den ersten Platz beim Spring-Reiten gemacht. Sein Pferd heißt Checker 47.

Beim Spring-Reiten müssen die Pferde mit ihren Reitern über Hindernisse springen. Dabei dürfen sie keine Fehler machen. Und schnell müssen sie auch noch sein.

Die Dressur-Reiterin Jessica von Bredow-Werndl hat sogar zwei Gold-Medaillen gewonnen. Eine alleine und eine in der Mannschaft. In der Mannschaft waren noch Isabell Werth und Frederic Wandres. Isabell Werth hat damit insgesamt 8 Gold-Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen. Sie ist die erfolgreichste deutsche Olympia-Teilnehmerin überhaupt.

Beim Dressur-Reiten müssen die Pferde bestimmte Schritte machen. Sie müssen zum Beispiel rückwärts gehen oder seitwärts. Oder sie müssen auf Kommando umdrehen.

Gold gab es auch für die Deutschen im Kajak-Vierer. Ein Kajak ist ein Boot. Beim Vierer sitzen 4 Sportler in dem Boot. Und auch im Kajak-Zweier haben die Deutschen gewonnen.

Auch die 3x3-Basketballerinen haben Gold gewonnen. Beim 3x3 Basketball gibt es in jeder Mannschaft nur 3 Spieler. Und es gibt nur einen Korb, in den der Ball geworfen wird. Alle werfen also in denselben Korb.

Die deutschen Triathleten haben in der Mixed-Staffel Gold gewonnen. Die 2 Frauen und 2 Männer sind geschwommen, radgefahren und gelaufen. Aber bei der Mixed Staffel sind die Strecken viel kürzer als beim normalen Triathlon.

Die Olympischen Spiele sind in der Stadt Paris im Land Frankreich. Sie dauern noch bis zum 11. August.