Bekannte Ski-Fahrerin Lindsey Vonn bei Olympischen Winterspielen schwer gestürzt

Lindsey Vonn ist eine Ski-Fahrerin aus dem Land USA. Die 41-Jährige hat schon sehr viele Wettbewerbe gewonnen. In der Abfahrt bei den Olympischen Spielen ist sie jetzt schwer gestürzt.

Lindsey Vonn während des Ski-Wettbewerbs. Sie ist nach einem Sprung schief in der Luft.
Lindsey Vonn kurz vor ihrem Sturz bei den Olympischen Spielen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacquelyn Martin)
Lindsey Vonn ist schon mit einer schweren Verletzung an den Start gegangen. Kurz vor den Olympischen Spielen hat sie sich ihr Kreuz-Band gerissen. Das Kreuz-Band ist im Knie. Beim Ski-Fahren wird das Knie sehr stark belastet. Trotzdem wollte Lindsey Vonn bei den Olympischen Spielen mitmachen.
Kurz nach dem Start ist Lindsey Vonn gestürzt. Ein Hubschrauber hat Vonn in ein Krankenhaus gebracht. Später war klar: Lindsey Vonn hat sich das Bein gebrochen. Es ist ein sehr schwerer Bruch. Sie musste mehrmals operiert werden.
Lindsey Vonn war früher schon oft verletzt. Sie hat mehr als 4 Jahre Pause mit dem Ski-Fahren gemacht. Erst seit dem letzten Jahr hat sie wieder an Ski-Wettbewerben teilgenommen. Lindsey Vonns Vater sagt: Der Unfall bei den Olympischen Spiele ist das Ende von ihrer Karriere.
Wörter-Buch

  • Olympische Winter-Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf der Welt. Es gibt Winter- und Sommer-Spiele. Olympische Winter-Spiele gibt es alle 4 Jahre. Sie sind jedesmal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

