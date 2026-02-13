Bekannte Ski-Fahrerin Lindsey Vonn bei Olympischen Winterspielen schwer gestürzt

Lindsey Vonn kurz vor ihrem Sturz bei den Olympischen Spielen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacquelyn Martin)

Lindsey Vonn ist schon mit einer schweren Verletzung an den Start gegangen. Kurz vor den Olympischen Spielen hat sie sich ihr Kreuz-Band gerissen. Das Kreuz-Band ist im Knie. Beim Ski-Fahren wird das Knie sehr stark belastet. Trotzdem wollte Lindsey Vonn bei den Olympischen Spielen mitmachen.

Kurz nach dem Start ist Lindsey Vonn gestürzt. Ein Hubschrauber hat Vonn in ein Krankenhaus gebracht. Später war klar: Lindsey Vonn hat sich das Bein gebrochen. Es ist ein sehr schwerer Bruch. Sie musste mehrmals operiert werden.

Lindsey Vonn war früher schon oft verletzt. Sie hat mehr als 4 Jahre Pause mit dem Ski-Fahren gemacht. Erst seit dem letzten Jahr hat sie wieder an Ski-Wettbewerben teilgenommen. Lindsey Vonns Vater sagt: Der Unfall bei den Olympischen Spiele ist das Ende von ihrer Karriere.