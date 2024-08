Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat eine Goldmedaille gewonnen. (picture alliance/dpa)

Es ist schon seine 4. Gold-Medaille in seinem Leben. Damit ist er jetzt der erfolgreichste Vielseitigkeits-Reiter der Welt. Der Sport heißt so, weil die Reiter und ihre Pferde sehr vielseitig sein müssen. Es gibt verschiedene Aufgaben. Die Pferde müssen Hindernisse überspringen. Sie müssen außerdem gut in Dressur sein. Das bedeutet, elegant zu Musik zu reiten. Sie müssen aber auch schnell im Gelände sein.

Michael Jung hat sich nach dem Wettkampf bei seinem Pferd bedankt. Das Pferd heißt "Chipmunk". Das ist englisch und bedeutet Streifenhörnchen. Michael Jung hat gesagt: Chipmunk ist ganz ruhig geblieben und hat keine Fehler gemacht.

In der Mannschaft hat Deutschland keine Medaille geholt. Denn der deutsche Reiter Christoph Wahler und sein Pferd "Carjatan" sind gestürzt. Beide haben sich aber zum Glück nicht verletzt.