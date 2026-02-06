Olympische Winter-Spiele in Italien beginnen

Die deutsche Eishockey-Nationalspielerin Charlott Schaffrath und Felizia Wikner Zienkiewicz aus Schweden treffen im ersten Spiel bei den Olympischen Spielen aufeinander. (IMAGO / Bildbyran / IMAGO / CARL SANDIN)

Die Olympischen Winter-Spiele sind in der Stadt Mailand und an mehreren Orten in den Alpen. Deswegen ist die Eröffnungsfeier auch an mehreren Orten gleichzeitig. In Mailand wird im großen Fußball-Stadion San Siro gefeiert. In den Alpen gibt es Paraden mit den Sportlerinnen und Sportlern. Das Olympische Feuer wird in Mailand und in der Stadt Cortina d'Ampezzo angezündet.

Die deutsche Fahne tragen der Eishockey-Spieler Leon Draisaitl und die Ski-Springerin Katharina Schmid. Draisaitl trägt die Fahne bei der Feier in Mailand, Katharina Schmid in Predazzo in den Alpen. Dort sind die Ski-Sprung-Schanzen.

Manche Wettbewerbe beginnen schon vor der Eröffnung . Zum Beispiel der Curling-Wettbewerb. Beim Eis-Hockey haben die deutschen Frauen das erste Tor im Turnier geschossen. Am Ende haben sie aber gegen Schweden 1:4 verloren. Beim Eis-Kunst-Laufen startet der Mannschafts-Wettbewerb. Zwei Wochen lang gibt es ganz viele Wettbewerbe.