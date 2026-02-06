Nachrichten in
Olympische Winter-Spiele in Italien beginnen

In dem Land Italien beginnen die Olympischen Winter-Spiele. Die Eröffnungsfeier ist am Freitag. Einige Sport-Arten haben dann aber schon angefangen.

Die deutsche Eishockey-Nationalspielerin Charlott Schaffrath führt den Puck im Duell mit Felizia Wikner Zienkiewicz aus Schweden hinter dem deutschen Tor. Auf dem Eis sind die Olympischen Ringe zu erkennen.
Die deutsche Eishockey-Nationalspielerin Charlott Schaffrath und Felizia Wikner Zienkiewicz aus Schweden treffen im ersten Spiel bei den Olympischen Spielen aufeinander. (IMAGO / Bildbyran / IMAGO / CARL SANDIN)
Die Olympischen Winter-Spiele sind in der Stadt Mailand und an mehreren Orten in den Alpen. Deswegen ist die Eröffnungsfeier auch an mehreren Orten gleichzeitig. In Mailand wird im großen Fußball-Stadion San Siro gefeiert. In den Alpen gibt es Paraden mit den Sportlerinnen und Sportlern. Das Olympische Feuer wird in Mailand und in der Stadt Cortina d'Ampezzo angezündet.
Die deutsche Fahne tragen der Eishockey-Spieler Leon Draisaitl und die Ski-Springerin Katharina Schmid. Draisaitl trägt die Fahne bei der Feier in Mailand, Katharina Schmid in Predazzo in den Alpen. Dort sind die Ski-Sprung-Schanzen.
Manche Wettbewerbe beginnen schon vor der Eröffnung . Zum Beispiel der Curling-Wettbewerb. Beim Eis-Hockey haben die deutschen Frauen das erste Tor im Turnier geschossen. Am Ende haben sie aber gegen Schweden 1:4 verloren. Beim Eis-Kunst-Laufen startet der Mannschafts-Wettbewerb. Zwei Wochen lang gibt es ganz viele Wettbewerbe.
Wörter-Buch

  • Olympische Winter-Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf der Welt. Es gibt Winter- und Sommer-Spiele. Olympische Winter-Spiele gibt es alle 4 Jahre. Sie sind jedesmal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt.

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Olympisches Feuer

    Die ersten Olympischen Spiele waren wahrscheinlich vor ungefähr 2.800 Jahren in Griechenland. Schon damals brannte während der ganzen Spiele ein Feuer, zur Ehre für die Göttin Hestia. Im 20. Jahrhundert haben die Organisatoren der Spiele sich daran erinnert. Im Jahr 1928 gab es zum 1. Mal wieder ein Olympisches Feuer. Das war in der Stadt Amsterdam in dem Land Niederlande. 1936 gab es dann auch zum ersten Mal einen Fackel-Lauf. Das war bei den Olympischen Spielen zur Nazi-Zeit, 1936 in Berlin. Den Fackel-Lauf gibt es bis heute. Das Feuer wird in Olympia in Griechenland mit einem besonderen Spiegel angezündet, der das Licht der Sonne auffängt. Viele Läufer bringen es dann durch verschiedene Länder bis in die Stadt, wo die Olympischen Spiele sind.

  • Ski-Springen

    Beim Ski-Springen fahren Ski-Fahrer eine große Rampe hinab und springen am Ende ab. Nachdem sie eine kurze Zeit in der Luft fliegen, kommen sie auf dem Boden auf. Schieds-Richter messen dann die Weite von dem Ski-Sprung und bewerten die Haltung von den Ski-Springern.

