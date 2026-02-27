Olympische Winter-Spiele sind zu Ende

Die Olympischen Spiele in Italien sind vorbei. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Die Abschluss-Feier war in einem sehr bekannten Theater in Verona. Das Theater wurde vor 2.000 Jahren von den Römern gebaut. Die Bühne und die Zuschauer-Sitze sind nicht überdacht. Bei der Abschluss-Feier sind viele Musiker und Tänzer aufgetreten. Auch die Sportler bekamen viel Jubel.

Die deutschen Sportler waren bei Olympia im Eis-Kanal sehr erfolgreich. Dort fanden die Sport-Arten Rodeln, Skeleton und Bob statt. In allen Sport-Arten zusammen haben deutsche Sportler und Sportlerinnen 26 Medaillen gewonnen. Das ist 1 Medaille weniger als bei den Spielen vor 4 Jahren in China.

Im Medaillen-Spiegel steht, wie viele Medaillen jedes Land gewonnen hat. Deutschland ist auf dem 5. Platz. Der Verband hatte vorher gesagt: Wir wollen auf den 3. Platz. Die meisten Medaillen hat Norwegen gewonnen.