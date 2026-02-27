Nachrichten in
Einfacher Sprache


Olympische Winter-Spiele sind zu Ende

In Italien war in der Stadt Verona die Abschluss-Feier von den Olympischen Spielen. Deutsche Sportler und Sportlerinnen haben bei den Wettbewerben viele Medaillen gewonnen. Es waren aber weniger Medaillen als der deutsche Verband gehofft hat.

Die Olympischen Ringe stehen in den Bergen in Italien.
Die Olympischen Spiele in Italien sind vorbei. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Memmler)
Die Abschluss-Feier war in einem sehr bekannten Theater in Verona. Das Theater wurde vor 2.000 Jahren von den Römern gebaut. Die Bühne und die Zuschauer-Sitze sind nicht überdacht. Bei der Abschluss-Feier sind viele Musiker und Tänzer aufgetreten. Auch die Sportler bekamen viel Jubel.
Die deutschen Sportler waren bei Olympia im Eis-Kanal sehr erfolgreich. Dort fanden die Sport-Arten Rodeln, Skeleton und Bob statt. In allen Sport-Arten zusammen haben deutsche Sportler und Sportlerinnen 26 Medaillen gewonnen. Das ist 1 Medaille weniger als bei den Spielen vor 4 Jahren in China.
Im Medaillen-Spiegel steht, wie viele Medaillen jedes Land gewonnen hat. Deutschland ist auf dem 5. Platz. Der Verband hatte vorher gesagt: Wir wollen auf den 3. Platz. Die meisten Medaillen hat Norwegen gewonnen.
Wörter-Buch

  • Olympische Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf von der Welt. Es gibt Spiele im Sommer und im Winter, immer abwechselnd alle zwei Jahre. Die Spiele sind jedes Mal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt. Sie kämpfen in vielen Sport-Arten um Medaillen.

  • Olympische Winter-Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf der Welt. Es gibt Winter- und Sommer-Spiele. Olympische Winter-Spiele gibt es alle 4 Jahre. Sie sind jedesmal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt.

  • Deutscher Olympischer Sport-Bund

    Den Deutschen Olympischen Sportbund nennt man kurz auch DOSB. Der DOSB ist der Zusammenschluss von den deutschen Sport-Vereinen. Der DOS ist also die Dach-Organisation vom deutschen Sport.

