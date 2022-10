Oktober-Fest in München

Das Oktober-Fest in München ist vorbei. In diesem Jahr sind nicht so viele Besucher zum Oktober-Fest gekommen wie beim letzten Mal. Das war im Jahr 2019. Der Veranstalter sagt: Das lag am schlechten Wetter. Insgesamt waren 5,7 Millionen Besucherinnen und Besucher da.

07.10.2022