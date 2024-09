Oktober-Fest gestartet

Beim Oktober-Fest wird immer sehr viel Bier getrunken. (dpa / Felix Hörhager)

Auf dem Oktober-Fest gibt es viele Fahr-Geschäfte wie Achter-Bahnen und Ketten-Karussells. Außerdem gibt es große Bier-Zelte, in den Musik gespielt wird. Viele Besucherinnen und Besucher tragen Dirndl und Leder-Hosen. Außerdem gibt es immer große Trachten-Umzüge durch die Innen-Stadt von München.

In diesem Jahr sind aber auch besonders viele Polizistinnen und Polizisten auf dem Oktober-Fest und an den Bahn-Höfen von München. Sie sollen für die Sicherheit sorgen. Denn in den vergangenen Wochen hat es einige schlimme Vorfälle gegeben. In der Stadt Solingen hat ein Mann auf einem Stadt-Fest mehrere Menschen erstochen.

Im Jahr 1980 hat es auf dem Oktober-Fest tatsächlich einen Anschlag gegeben. Damals wurden 13 Menschen durch eine Bombe getötet. Auch in diesem Jahr ist wieder an den Anschlag erinnert worden.