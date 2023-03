Fußballer Mesut Özil beendet Karriere

Mesut Özil beendet seine Karriere. (dpa-Bildfunk / Andreas Gebert)

In Deutschland hat Özil lange für die Vereine FC Schalke 04 und Werder Bremen gespielt. Özil hat aber auch in wichtigen Vereinen in anderen Ländern gespielt: zum Beispiel für Real Madrid aus dem Land Spanien und Fenerbahçe aus dem Land Türkei. Özils Eltern kommen aus der Türkei.

Im Jahr 2014 hat Özil mit der deutschen National-Mannschaft die Welt-Meisterschaft gewonnen. Viele Spieler von damals haben Özil jetzt Grüße geschickt. Sie sagen: Wir sind froh, dass wir mit ihm zusammen spielen durften. Özil hat fast 100 Mal für die deutsche National-Mannschaft gespielt.

Im Jahr 2018 gab es dann Diskussionen wegen einem Foto: Özil war auf dem Foto mit Recep Tayyip Erdogan zu sehen. Das ist der Präsident von der Türkei. Das Foto hatten sie kurz vor der Präsidentschafts-Wahl gemacht. Viele in Deutschland fanden: Das war Wahl-Werbung. Und: Das sollte ein deutscher National-Spieler nicht machen. Wegen den Diskussionen hat Özil die National-Mannschaft verlassen.