Wer in dem Land Österreich eine Pistole kaufen will, muss bald 25 Jahre oder älter sein. (JOHN MACDOUGALL / AFP)

Die Regierung hat einige Regeln beschlossen. Der Bundes-Kanzler von Österreich heißt Christian Stocker. Er sagt: Wer eine Pistole kaufen will, muss bald 25 Jahre oder älter sein. Bisher war das schon mit 21 Jahren möglich. Andere Waffen wie Schrot-Flinten sollen weiter ab 18 Jahren erlaubt sein. Das Parlament stimmt noch über die Regeln ab.

Vor einer Woche hat es einen Amok-Lauf an einer Schule gegeben. Ein 21 Jahre alter Mann hat an seiner ehemaligen Schule in der Stadt Graz um sich geschossen. Er hat 9 Menschen und sich selbst getötet. Der Mann hatte 2 Waffen dabei. Er hatte eine Erlaubnis, beide Waffen zu besitzen. Die Polizei sagt: Wir wissen noch nicht, warum er den Amok-Lauf gemacht hat.