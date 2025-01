Rechte Partei könnte Regierung in Österreich anführen

SPÖ

Die SPÖ ist eine der beiden großen Parteien in Österreich. SPÖ ist die Abkürzung für Sozial-demokratische Partei von Österreich. Die Partei nennt sich sozial-demokratisch, weil sie betonen will, dass ihr das Soziale besonders wichtig ist. Damit ist zum Beispiel Gerechtigkeit gemeint. Die SPÖ ist so ähnlich wie die SPD in Deutschland.