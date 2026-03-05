Preis-Tafeln an einer Tankstelle (picture alliance / SNS / Steven Mohr)

Die Straße von Hormus ist zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Durch die Route werden jeden Tag große Mengen Container und Öl transportiert. Die Öl-Transporte haben wegen den Kämpfen schon fast ganz aufgehört. Deswegen ist Öl jetzt teurer. Zum Beispiel ist Benzin an der Tank-Stelle teurer geworden.

Katharina Reiche ist Bundes-Wirtschaftsministerin in Deutschland. Reiche hat gesagt: Die Sprit-Preise werden überprüft. Das Bundes-Kartell-Amt soll die Preise überprüfen. Das Amt soll prüfen, ob sich die Tankstellen bei den Sprit-Preisen absprechen. Das ist in Deutschland verboten.