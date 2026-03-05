Nachrichten in
Öl und Gas sehr viel teurer

Öl und Gas sind in Deutschland und in vielen Ländern teurer geworden. Grund ist der Krieg gegen das Land Iran. Die iranischen Revolutions-Garden haben gedroht: Wir beschießen jedes Schiff in der Wasser-Straße von Hormus. Das ist ein wichtiger Weg im Meer für Transport-Schiffe aus aller Welt.

Das Foto zeigt Preis-Tafeln an einer Tankstelle
Preis-Tafeln an einer Tankstelle (picture alliance / SNS / Steven Mohr)
Die Straße von Hormus ist zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Durch die Route werden jeden Tag große Mengen Container und Öl transportiert. Die Öl-Transporte haben wegen den Kämpfen schon fast ganz aufgehört. Deswegen ist Öl jetzt teurer. Zum Beispiel ist Benzin an der Tank-Stelle teurer geworden.
Katharina Reiche ist Bundes-Wirtschaftsministerin in Deutschland. Reiche hat gesagt: Die Sprit-Preise werden überprüft. Das Bundes-Kartell-Amt soll die Preise überprüfen. Das Amt soll prüfen, ob sich die Tankstellen bei den Sprit-Preisen absprechen. Das ist in Deutschland verboten.

Wörter-Buch

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Ministerin oder Minister

    Minister und Ministerinnen sind die Mitglieder der Regierung. Jeder Minister hat bestimmte Themen, für die er zuständig ist: Zum Beispiel Bildung, Umwelt, Soziales oder Außenpolitik.

