Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Lena Oberdorf wieder schwer am Knie verletzt

Lena Oberdorf ist eine der besten deutschen Fußball-Spielerinnen. Sie hat sich zum 2. Mal das Kreuz-Band gerissen. Sie kann wieder viele Monate nicht mehr Fußball spielen.

Lena Oberdorf im Trikot von Bayern München. Sie wird von einem Mann und einer Frau gestützt. Oberdorf weint.
Lena Oberdorf verletzte sich im Spiel gegen Köln. (Passion2Press / IMAGO / Markus Fischer)
Oberdorf spielt beim deutschen Meister Bayern München. Am Wochenende musste sie nach einem Zwei-Kampf früh vom Platz. Sie konnte nicht mehr gehen.
Die Ärzte sagen: Oberdorf hat sich das Kreuz-Band im rechten Knie gerissen. Sie muss operiert werden. Sie wird viele Monate lang kein Fußball spielen können.
Oberdorf hat sich letztes Jahr schon mal das Kreuz-Band gerissen. Sie hat deshalb die Olympischen Spiele und die Europa-Meisterschaft verpasst. Jetzt sollte sie zum ersten Mal wieder für die National-Mannschaft spielen.
Viele Mit-Spielerinnen sind schockiert wegen der Verletzung. Sie versuchen Lena Oberdorf zu trösten. Die Kapitänin von der National-Mannschaft heißt Giulia Gwinn. Sie hat geschrieben: "Wir fangen dich auf!"

Wörter-Buch

  • National-Mannschaft

    Eine National-Mannschaft sind Sportler, die für ihr Land antreten. Zum Beispiel gibt es die deutsche Fußball-National-Mannschaft. National-Mannschaften spielen gegen die Mannschaften aus anderen Ländern. Sie spielen zum Beispiel bei Europa-Meisterschaften oder Welt-Meisterschaften.

  • Bayern München

    Der Fußball-Verein Bayern München ist einer der erfolgreichsten in Deutschland. Die Mannschaft ist schon sehr oft Deutscher Meister geworden. In Europa hat sie mehrmals die Champions League gewonnen.

  • Fußball-Bundes-Liga

    Die Bundes-Liga ist der wichtigste Wettbewerb im deutschen Fußball. In der Bundes-Liga von den Männern spielen 18 Mannschaften. In der Bundes-Liga von den Frauen spielen 12 Teams. Es sind die besten Fußball-Teams in Deutschland. Wer ein Jahr lang am besten gespielt hat, wird Deutscher Meister.

  • Olympische Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf von der Welt. Es gibt Spiele im Sommer und im Winter, immer abwechselnd alle zwei Jahre. Die Spiele sind jedes Mal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt. Sie kämpfen in vielen Sport-Arten um Medaillen.

