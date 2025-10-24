Lena Oberdorf wieder schwer am Knie verletzt

Lena Oberdorf verletzte sich im Spiel gegen Köln. (Passion2Press / IMAGO / Markus Fischer)

Oberdorf spielt beim deutschen Meister Bayern München. Am Wochenende musste sie nach einem Zwei-Kampf früh vom Platz. Sie konnte nicht mehr gehen.

Die Ärzte sagen: Oberdorf hat sich das Kreuz-Band im rechten Knie gerissen. Sie muss operiert werden. Sie wird viele Monate lang kein Fußball spielen können.

Oberdorf hat sich letztes Jahr schon mal das Kreuz-Band gerissen. Sie hat deshalb die Olympischen Spiele und die Europa-Meisterschaft verpasst. Jetzt sollte sie zum ersten Mal wieder für die National-Mannschaft spielen.

Viele Mit-Spielerinnen sind schockiert wegen der Verletzung. Sie versuchen Lena Oberdorf zu trösten. Die Kapitänin von der National-Mannschaft heißt Giulia Gwinn. Sie hat geschrieben: "Wir fangen dich auf!"