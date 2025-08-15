Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Präsident von den USA will Obdachlose mit Soldaten vertreiben

Die Haupt-Stadt von dem Land USA heißt Washington. Dort wohnt und arbeitet Präsident Trump. Trump sagt: Ich will keine Odachlosen in Washington sehen. Alle Obdachlosen sollen raus aus der Stadt.

Mehrere Zelte stehen auf einem Stück Wiese. Dahinter sind Häuser zu sehen. Vor den Zelten steht eine Park-Bank. Darauf sitzt ein Mann.
Zelte von Obdachlosen in der Stadt Washington. (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)
Obdachlos nennt man Menschen, die keine Wohnung haben und im Freien leben. Manche Obdachlose schlafen in Zelten.
Jetzt sollen Soldaten die Obdachlosen vertreiben. Die Obdachlosen sollen dann an einen anderen Ort gebracht werden. Und Trump sagt: Ich bestimme jetzt auch über die Polizei in Washington.
Trump meint auch, dass es zu viel Kriminalität in Washington gibt. Auch dagegen sollen die Soldaten und die Polizei etwas machen.
Die Bürgermeisterin von Washington heißt Muriel Bowser. Sie kritisiert die Pläne von Trump. Bowser sagt: Es gibt in der Stadt weniger Obdachlose als vor einem Jahr. Und sie sagt: Es gibt auch weniger Kriminalität.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Washington

    Washington ist die Haupt-Stadt von dem Land USA.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Obdach-Lose

    Obdach-Lose nennt man Menschen, die kein Zuhause haben. Obdach ist ein anderes Wort für Zuhause. wenn man kein Obdach hat, ist man Obdach-Los. Obdach-Lose leben oft auf der Straße. Viele schlafen auch draußen. Andere finden einen Schlafplatz bei Freunden. In großen Städten gibt es auch Schlaf-Räume für Obdach-Lose.

  • Bürger-Meister oder Bürger-Meisterin

    Der Bürger-Meister oder die Bürger-Meisterin ist der politische Chef von einer Stadt. In manchen Städten können die Bürger bei einer Wahl direkt darüber entscheiden. In anderen Städten entscheiden die Politiker und Politikerinnen im Stadt-Rat, wer Bürger-Meister oder Bürger-Meisterin wird.

