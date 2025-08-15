Zelte von Obdachlosen in der Stadt Washington. (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Obdachlos nennt man Menschen, die keine Wohnung haben und im Freien leben. Manche Obdachlose schlafen in Zelten.

Jetzt sollen Soldaten die Obdachlosen vertreiben. Die Obdachlosen sollen dann an einen anderen Ort gebracht werden. Und Trump sagt: Ich bestimme jetzt auch über die Polizei in Washington.

Trump meint auch, dass es zu viel Kriminalität in Washington gibt. Auch dagegen sollen die Soldaten und die Polizei etwas machen.

Die Bürgermeisterin von Washington heißt Muriel Bowser. Sie kritisiert die Pläne von Trump. Bowser sagt: Es gibt in der Stadt weniger Obdachlose als vor einem Jahr. Und sie sagt: Es gibt auch weniger Kriminalität.