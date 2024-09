Die Pop-Band Oasis will wieder Konzerte geben. Das haben die beiden Brüder Noel und Liam Gallagher gesagt. (picture-alliance / dpa / Press Association)

Come-Back ist englisch und bedeutet: zurück-kommen.

Oasis wurde vor 33 Jahren von 2 Brüdern gegründet. Sie heißen Noel und Liam Gallagher. Die beiden haben jetzt gesagt: Im nächsten Jahr wird Oasis wieder Konzerte spielen.

Die Band will in den Städten London, Cardiff und Manchester in dem Land Groß-Britannien auftreten. Später soll es auch Konzerte in anderen Ländern geben.

Oasis hat viele sehr bekannte Lieder gemacht. Zum Beispiel: "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Supersonic".

Die Gruppe war auch bekannt, weil die Brüder Noel und Liam sich so viel gestritten haben. Sie haben auch während Konzerten gestritten. Und sie haben in Interviews schlecht über einander geredet.

Oasis hat viele Fans auf der ganzen Welt. Die neuen Konzerte werden wahrscheinlich sehr schnell ausverkauft sein.