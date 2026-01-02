Nachrichten in
Nvidia ist die wertvollste Firma der Welt

Nvidia ist eine Firma aus dem Land USA. Sie stellt Computer-Chips her. Nvidia ist sehr reich geworden. Der wichtigste Grund dafür ist die Künstliche Intelligenz.

Das Bild zeigt das Logo der Firma Nvidia. Dahinter ist die Zentrale von der Firma in den USA.
Die Zentrale von der Firma Nvidia in dem Land USA. (dpa /AP / Jeff Chiu)
Die Abkürzung für Künstliche Intelligenz ist KI. Immer mehr Menschen auf der Welt nutzen Programme mit KI. Zum Beispiel bei der Arbeit oder auf dem Handy.
Die Programme mit KI brauchen besondere Computer-Chips. Die Firma Nvidia hat sehr früh daran geforscht. Es gibt nur wenige Firmen, die solche Chips herstellen. Nvidia verdient mit den Computer-Chips sehr viel Geld. Und viele Menschen glauben: Nvidia wird bald noch reicher. Sie kaufen deshalb Aktien von Nvidia.
Nvidia ist an der Börse mehr als 4 Billionen Dollar wert. Das sind 4.000 Milliarden. Damit ist Nvidia jetzt die wertvollste Firma der Welt. Auf Platz 2 liegt die Firma Apple. Apple ist vor allem für seine Smart-Phones bekannt.
Wörter-Buch

  • Künstliche Intelligenz

    Künstliche Intelligenz ist eine Technik in Programmen für Computer, Mobil-Telefonen oder Maschinen. Programme mit Künstlicher Intelligenz können große Daten-Mengen verarbeiten. Sie können auch Muster erkennen und Aufgaben lösen. Außerdem können die Programme wie ein Mensch lernen. Sie können auch Texte oder Musik schreiben. Künstliche Intelligenz nennt man auch KI. Das ist die Abkürzung der beiden Wörter.

  • Chip

    Chips oder Mikro-Chips sind wichtige Bau-Teile in digitalen Geräten. Chips übernehmen zum Beispiel Rechen- und Steuer-Aufgaben in Computern.

  • Aktie

    Eine Aktie ist ein Papier, das man kaufen kann. Auf dem Papier steht, dass einem ein Teil von einer Firma gehört. Ein anderes Wort für Aktie ist Anteils-Schein. Wenn die Firma Geld verdient, bekommt jeder Aktien-Besitzer einen Teil davon ab. Und oft können die Aktien-Besitzer auch mitbestimmen, was die Firma tun soll.

  • Börse

    Eine Börse ist ein Markt für Aktien: Man kann dort Aktien kaufen oder verkaufen. Eine Aktie ist ein Papier. Wer eine Aktie hat, dem gehört ein Teil von einer Firma. Die Preise für Aktien verändern sich ständig. Wenn viele Leute Aktien von einer Firma kaufen wollen, werden sie teurer. Wenn viele Leute die Aktien loswerden wollen, werden sie billiger. Die größte Börse in Deutschland ist in der Stadt Frankfurt am Main.

