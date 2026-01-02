Die Zentrale von der Firma Nvidia in dem Land USA. (dpa /AP / Jeff Chiu)

Die Abkürzung für Künstliche Intelligenz ist KI. Immer mehr Menschen auf der Welt nutzen Programme mit KI. Zum Beispiel bei der Arbeit oder auf dem Handy.

Die Programme mit KI brauchen besondere Computer-Chips. Die Firma Nvidia hat sehr früh daran geforscht. Es gibt nur wenige Firmen, die solche Chips herstellen. Nvidia verdient mit den Computer-Chips sehr viel Geld. Und viele Menschen glauben: Nvidia wird bald noch reicher. Sie kaufen deshalb Aktien von Nvidia.

Nvidia ist an der Börse mehr als 4 Billionen Dollar wert. Das sind 4.000 Milliarden. Damit ist Nvidia jetzt die wertvollste Firma der Welt. Auf Platz 2 liegt die Firma Apple. Apple ist vor allem für seine Smart-Phones bekannt.