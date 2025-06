In Chemnitz: Erstes Dokumentations-Zentrum zur Terror-Gruppe NSU

In den Jahren 2000 bis 2007 hat die Terror-Gruppe NSU in Deutschland 10 Menschen ermordet. Die NSU-Gruppe war rechts-extremistisch. 9 Todes-Opfer waren aus ausländischen Familien. Jetzt gibt es in der Stadt Chemnitz ein Dokumentations-Zentrum.