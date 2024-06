Neues Denkmal für die Opfer von Terror-Gruppe NSU

Das Denkmal für die Opfer vom NSU-Terror in Erfurt (dpa / Martin Schutt)

Die Morde waren in den Jahren 2000 bis 2007. Die Opfer waren 9 Männer aus ausländischen Familien. Außerdem hat der NSU eine Polizistin ermordet. Die 3-Haupt-Täter stammen aus Thüringen.

Zu der Eröffnung von dem Denkmal sind auch die Familien von den Opfern gekommen. Sie sagen: Wir dürfen nicht vergessen, was der NSU gemacht hat. Und wir dürfen auch nicht die Fehler von den Behörden und der Polizei vergessen. Die Behörden haben lange Zeit gedacht: Die Familien von den Opfern waren an den Morden beteiligt.

Das Denkmal steht vor dem Landes-Parlament in Erfurt. Es hat mehrere Teile: Es gibt große Bögen aus Stahl. Darauf liegen Streifen aus Stahl. In den Streifen sind die Namen von den Opfern. Wenn die Sonne auf das Denkmal scheint, kann man in den Schatten auf dem Boden die Namen lesen. Außerdem kann man mit dem Handy Informationen über die ermordeten Menschen hören.