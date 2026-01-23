Nordrhein-Westfalen startet Olympia-Aktion

Nordrhein-Westfalen hat eine Kampagne für die Olympia-Bewerbung gestartet. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Nordrhein-Westfalen wird NRW abgekürzt. NRW möchte die Olympischen Sommer-Spiele und die Paralympischen Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland holen. Der Minister-Präsident von NRW heißt Hendrik Wüst. Er sagt: Die Olympischen Spiele sollen an vielen Orten in NRW in tollen Stadien sein. Die Stadt Köln soll eine wichtige Rolle spielen.

Die Umwelt-Organisation BUND ist dagegen. BUND sagt: Die Olympischen Spiele sind sehr teuer und sie schaden der Umwelt.

Die Einwohner von NRW sollen selbst bestimmen, ob sie die Olympischen Spiele in ihren Städten haben wollen. Sie sollen am 19. April darüber abstimmen.

Auch andere Städte in Deutschland wollen die Olympischen Spiele veranstalten. München, Berlin und Hamburg wollen sich bewerben. Im Herbst entscheidet der Deutsche Olympische Sport-Bund wer sich aus Deutschland bewerben darf.

Wo die Olympischen Spiele dann stattfinden - das entscheidet das Internationale Olympische Komitee.