Nachrichten in
Einfacher Sprache


Nordrhein-Westfalen startet Olympia-Aktion

Das Bundes-Land Nordrhein-Westfalen will die Olympischen Spiele veranstalten. Dafür machen das Bundes-Land und viele Städte in Nordrhein-Westfalen jetzt Werbung. Der Minister-Präsident und bekannte Sportler und Sportlerinnen haben die Aktion vorgestellt. Sie heißt "KölnRheinRuhr".

Audio herunterladen
Viele Sportler und Politiker sind in Köln versammelt. Sie jubeln und reißen die Arme in die Luft. Im Hintergrund ist ein Plakat zu sehen auf dem steht "KölnRheinRuhr".
Nordrhein-Westfalen hat eine Kampagne für die Olympia-Bewerbung gestartet. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)
Nordrhein-Westfalen wird NRW abgekürzt. NRW möchte die Olympischen Sommer-Spiele und die Paralympischen Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland holen. Der Minister-Präsident von NRW heißt Hendrik Wüst. Er sagt: Die Olympischen Spiele sollen an vielen Orten in NRW in tollen Stadien sein. Die Stadt Köln soll eine wichtige Rolle spielen.
Die Umwelt-Organisation BUND ist dagegen. BUND sagt: Die Olympischen Spiele sind sehr teuer und sie schaden der Umwelt.
Die Einwohner von NRW sollen selbst bestimmen, ob sie die Olympischen Spiele in ihren Städten haben wollen. Sie sollen am 19. April darüber abstimmen.
Auch andere Städte in Deutschland wollen die Olympischen Spiele veranstalten. München, Berlin und Hamburg wollen sich bewerben. Im Herbst entscheidet der Deutsche Olympische Sport-Bund wer sich aus Deutschland bewerben darf.
Wo die Olympischen Spiele dann stattfinden - das entscheidet das Internationale Olympische Komitee.

Wörter-Buch

  • Bundes-Land

    Deutschland besteht aus 16 Bundes-Ländern. Sie heißen zum Beispiel Bayern, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Jedes Bundes-Land hat eine Landes-Regierung. Der Chef von einer Landes-Regierung ist der Minister-Präsident oder die Minister-Präsidentin.

  • Nordrhein-Westfalen

    Nordrhein-Westfalen ist ein Bundes-Land von Deutschland. Es liegt im Westen von Deutschland. Die Haupt-Stadt von Nordrhein-Westfalen ist Düsseldorf. Es ist das Bundes-Land mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohner. Ungefähr 18 Millionen Menschen wohnen in Nordrhein-Westfalen.

  • Olympische Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf von der Welt. Es gibt Spiele im Sommer und im Winter, immer abwechselnd alle zwei Jahre. Die Spiele sind jedes Mal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt. Sie kämpfen in vielen Sport-Arten um Medaillen.

  • Paralympics

    Die Paralympics sind das größte Sport-Fest für Menschen mit Behinderungen. Die Paralympics sind immer in derselben Stadt wie die Olympischen Spiele für nicht behinderte Sportler.

  • Minister-Präsident oder Minister-Präsidentin

    Ein Minister-Präsident oder eine Minister-Präsidentin ist der Chef oder die Chefin von einer Regierung. Er oder sie wird von den Abgeordneten im Parlament gewählt. In Deutschland sagt man "Minister-Präsident" zu dem Chef von einem Bundes-Land. Er wird von den Abgeordneten im Landtag gewählt. Der Minister-Präsident bestimmt zusammen mit der Regierung über die Politik in seinem Bundes-Land. Manchmal wird der Minister-Präsident auch "Landes-Vater" genannt, oder eine Minister-Präsidentin "Landes-Mutter".

zum Wörter-Buch