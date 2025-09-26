Türme von Kirche Notre-Dame wieder geöffnet

Auch die Türme von der Kirche Notre-Dame kann man wieder besichtigen. (imago images / ABACAPRESS / Blondet Eliot / )

Die Türme sind eine wichtige Sehens-Würdigkeit von Paris. Die Türme sind fast 70 Meter hoch. Wer sie besuchen will, muss mehr als 400 Stufen hinaufsteigen. Die Türme haben das Feuer überstanden, aber ein Turm hat große Schäden bekommen.

Die Kirche Notre-Dame ist fast 900 Jahre alt. Deshalb gibt es immer wieder Reparaturen. Bei solchen Arbeiten ist 2019 das Feuer passiert. Der Präsident von Frankreich heißt Emannuel Macron. Er hat nach dem Brand gesagt: Wir bauen Notre-Dame in 5 Jahren wieder auf. Das hat viel Geld gekostet. Viele Menschen haben Geld gespendet. Von innen kann man Notre-Dame schon seit letztem Jahr wieder besuchen.