Zu viele Menschen suchen Hilfe in Not-Aufnahmen. (IMAGO / Fotostand)

2024 sind in den Not-Aufnahmen in Deutschland rund 13 Millionen Not-Fälle behandelt worden. Das heißt umgerechnet: Täglich sind mehr als 35.000 Menschen in eine Not-Aufnahme gekommen, um sich behandeln zu lassen. Das waren so viele wie noch nie.

Das führt zu vielen Problemen: Die Not-Aufnahmen sind überfüllt. Patienten müssen oft Stunden lang warten. Und die Ärzte haben sehr zu viel zu tun. Sie kritisieren: Die Menschen kommen auch zu uns, wenn sie gar kein Not-Fall sind. Wir haben dann weniger Zeit für Patienten, die wirklich Hilfe brauchen.

Auch Experten sagen: Die Notfall-Versorgung muss besser geregelt werden. Jetzt hat das Bundes-Gesundheits-Ministerium ein neues Gesetz gemacht. Darin steht zum Beispiel, dass schon beim Anruf über die Not-Ruf-Nummer 112 festgestellt werden soll, ob es sich überhaupt um einen Not-Fall handelt.