Auf der Ost-See steigt Gas aus einer zerstörten Leitung auf. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Die Nord-Stream-Leitungen liegen auf dem Boden von der Ost-See. Durch sie ist Gas von Russland nach Deutschland geströmt. Im Jahr 2022 wurden die Leitungen durch Explosionen zerstört. Jetzt hat die Bundes-Anwaltschaft gesagt: Wir haben einen 1. Verdächtigen. Es ist ein Taucher. Er hat wahrscheinlich den Spreng-Stoff zur Leitung gebracht.

Die Bundes-Anwaltschaft hat auch gesagt: Der Verdächtige ist wahrscheinlich in dem Land Polen. Dort soll ihn die Polizei festnehmen. Die Polizei in Polen hat den Mann aber nicht gefunden. Wahrscheinlich ist er in die Ukraine zurückgegangen.

Die Regierung von der Ukraine sagt: Wir haben mit der Sprengung von den Gas-Leitungen nichts zu tun. Es war Russland. Die Ukraine und Russland sind im Krieg. Russland hat die Ukraine angegriffen.