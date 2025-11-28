Wegen Nord-Stream-Explosion - Verdächtiger nach Deutschland gebracht

Als die Gas-Leitung Nord-Stream explodiert ist, ist das Gas nach oben geströmt. So sah das in der Nord-See dann aus. (picture alliance / AP / Uncredited)

Die deutschen Behörden wollen den Mann vor Gericht stellen. Er war nach Italien geflüchtet. Dort hat die Polizei den Ukrainer festgenommen. Der Mann sagt: Ich bin unschuldig.

Auch in Deutschland sind schon Ukrainer festgenommen worden. Sie sollen die Gas-Leitungen gesprengt haben. Die Nord-Stream-Leitungen liegen auf dem Boden von der Ost-See. Sie führen von Russland nach Deutschland. Als Russland die Ukraine angegriffen hat, wollte Deutschland kein Gas mehr aus Russland.

Die Behörden in Deutschland glauben: Die ukrainische Gruppe hat die Gas-Leitungen gesprengt, damit Russland auch wirklich kein Gas mehr an Deutschland verkauft. Russland hat mit dem Gas viel Geld verdient. Mit dem Geld kann Russland Waffen für den Krieg gegen die Ukraine kaufen.