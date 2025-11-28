Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Wegen Nord-Stream-Explosion - Verdächtiger nach Deutschland gebracht

Im Jahr 2022 hat eine Gruppe von Menschen wichtige Gas-Leitungen in der Ost-See zerstört. Die Gas-Leitungen heißen Nord-Stream. Die deutsche Polizei sagt: Eine Gruppe von Ukrainern hat die Leitung zerstört. Ein Mann, der wahrscheinlich Chef von der Gruppe ist, wurde jetzt von Italien nach Deutschland gebracht.

Gas steigt vom Boden der Ostsee auf. Es ist ein großer Strudel im Wasser zu sehen.
Als die Gas-Leitung Nord-Stream explodiert ist, ist das Gas nach oben geströmt. So sah das in der Nord-See dann aus. (picture alliance / AP / Uncredited)
Die deutschen Behörden wollen den Mann vor Gericht stellen. Er war nach Italien geflüchtet. Dort hat die Polizei den Ukrainer festgenommen. Der Mann sagt: Ich bin unschuldig.
Auch in Deutschland sind schon Ukrainer festgenommen worden. Sie sollen die Gas-Leitungen gesprengt haben. Die Nord-Stream-Leitungen liegen auf dem Boden von der Ost-See. Sie führen von Russland nach Deutschland. Als Russland die Ukraine angegriffen hat, wollte Deutschland kein Gas mehr aus Russland.
Die Behörden in Deutschland glauben: Die ukrainische Gruppe hat die Gas-Leitungen gesprengt, damit Russland auch wirklich kein Gas mehr an Deutschland verkauft. Russland hat mit dem Gas viel Geld verdient. Mit dem Geld kann Russland Waffen für den Krieg gegen die Ukraine kaufen.
Wörter-Buch

  • Nord Stream 2

    Nord Stream 2 ist eine Gas-Leitung von Russland nach Deutschland. Es ist eine Unterwasser-Gas-Leitung. Sie sollte russisches Erd-Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. Wegen dem Krieg von Russland gegen das Land Ukraine transportiert sie aber kein Gas. Im Jahr 2022 wurde sie auch durch eine Explosion beschädigt.

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

zum Wörter-Buch