Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Festnahme nach Nord-Stream-Explosion

Im Jahr 2022 sind wichtige Gas-Leitungen in der Ost-See bei einer Explosion zerstört worden. Die Gas-Leitungen heißen Nord-Stream. Jetzt hat die Polizei einen Mann aus dem Land Ukraine festgenommen. Er soll die Explosionen mit anderen zusammen geplant haben.

Blick auf ein Meer von oben. Man sieht einen weißen Schaum. Dort blubbert Gas nach oben.
Die Nord Stream Leitung liegt unten im Meer. Nach der Explosion blubberte Gas nach oben. (Imago / ABACAPRESS)
Die Polizei weiß jetzt wohl auch, wer die anderen Menschen sind. Es gibt jetzt Haft-Befehle gegen insgesamt 6 Menschen aus der Ukraine. Haft-Befehl heißt: Die Staats-Anwaltschaft will, dass ein Mensch festgenommen wird. Die Menschen sollen zum Beispiel Taucher sein oder sich gut mit Spreng-Stoff auskennen.
Die Nord-Stream-Leitungen liegen auf dem Boden von der Ost-See. Durch eine Leitung ist Gas von Russland nach Deutschland geströmt. Das sollte auch mit der anderen Leitung passieren. Aber dann hat Russland die Ukraine angegriffen. Und Deutschland hat gesagt: Wir kaufen jetzt kein neues Gas mehr von Russland.
Es ist noch unklar, warum die Ukrainer die Leitung gesprengt haben. Eine Vermutung: Sie wollten, dass Russland kein Gas mehr ins Ausland verkaufen kann. Denn mit dem Verkauf von Gas macht Russland viel Geld. Und mit dem Geld kauft es Waffen für den Krieg gegen die Ukraine. Unklar ist auch, ob die Regierung und der Geheimdienst in der Ukraine von dem geplanten Anschlag etwas gewusst haben.
Wörter-Buch

  • Nord Stream 2

    Nord Stream 2 ist eine Gas-Leitung von Russland nach Deutschland. Es ist eine Unterwasser-Gas-Leitung. Sie sollte russisches Erd-Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. Wegen dem Krieg von Russland gegen das Land Ukraine transportiert sie aber kein Gas. Im Jahr 2022 wurde sie auch durch eine Explosion beschädigt.

  • Ostsee

    Die Ostsee ist ein Binnen-Meer in Europa. Sie trennt die Skandinavische Halb-Insel von Nord-, Nordost- und Mitteleuropa. Die Ostsee ist über 410.000 Quadrat-Kilometer groß und bis zu 459 Meter tief.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

