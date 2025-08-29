Festnahme nach Nord-Stream-Explosion

Die Nord Stream Leitung liegt unten im Meer. Nach der Explosion blubberte Gas nach oben. (Imago / ABACAPRESS)

Die Polizei weiß jetzt wohl auch, wer die anderen Menschen sind. Es gibt jetzt Haft-Befehle gegen insgesamt 6 Menschen aus der Ukraine. Haft-Befehl heißt: Die Staats-Anwaltschaft will, dass ein Mensch festgenommen wird. Die Menschen sollen zum Beispiel Taucher sein oder sich gut mit Spreng-Stoff auskennen.

Die Nord-Stream-Leitungen liegen auf dem Boden von der Ost-See. Durch eine Leitung ist Gas von Russland nach Deutschland geströmt. Das sollte auch mit der anderen Leitung passieren. Aber dann hat Russland die Ukraine angegriffen. Und Deutschland hat gesagt: Wir kaufen jetzt kein neues Gas mehr von Russland.

Es ist noch unklar, warum die Ukrainer die Leitung gesprengt haben. Eine Vermutung: Sie wollten, dass Russland kein Gas mehr ins Ausland verkaufen kann. Denn mit dem Verkauf von Gas macht Russland viel Geld. Und mit dem Geld kauft es Waffen für den Krieg gegen die Ukraine. Unklar ist auch, ob die Regierung und der Geheimdienst in der Ukraine von dem geplanten Anschlag etwas gewusst haben.