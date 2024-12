Nobel-Preise verliehen

Mitglieder von der japanischen Organisation haben den Friedens-Nobel-Preis überreicht bekommen. (Kin Cheung/AP/dpa)

Der Friedens-Nobel-Preis wird in der Stadt Oslo in dem Land Norwegen verliehen. Die Organisation aus Japan heißt "Nihon Hidankyo". Die Organisation setzt sich gegen Atom-Waffen ein. Viele Mitglieder von der Organisation haben erlebt, dass im Jahr 1945 eine Atom-Bombe über der Stadt Nagasaki abgeworfen wurde. Ein Mitglied hat in Oslo von diesen schrecklichen Erlebnissen erzählt. Und gewarnt: Atom-Waffen könnten auch heute Schreckliches anrichten.

Die meisten von den Nobel-Preisen werden in dem Land Schweden verliehen und zwar in der Haupt-Stadt Stockholm. Zum Beispiel der Nobel-Preis für Literatur. Den bekam die Schriftstellerin Han Kang. Sie stammt aus dem Land Süd-Korea. Es gibt auch Preise in den Bereichen Physik, Chemie und Medizin. Außerdem gibt es noch einen Preis für Wirtschafts-Wissenschaften. Er ist aber nicht von Alfred Nobel selbst gegründet worden.