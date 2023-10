Jon Fosse aus Norwegen erhält den Literatur-Nobelpreis 2023. (picture alliance / Evan Agostini / Invision / AP / Evan Agostini)

Die Akademie hat gesagt: Fosse erhält den Preis für seine ideen-reichen Theater-Stücke und seine Prosa - also Texte. Diese geben dem Unsagbaren eine Stimme. Jon Fosse hat gesagt: Ich bin überwältigt. Es ist eine Auszeichnung für die Literatur.

Der Literatur-Nobelpreis wird jedes Jahr am 10. Dezember in Stockholm vergeben. Er ist mit 11 Millionen Kronen dotiert. Das sind umgerechnet 950.000 Euro. Der Preis wird seit 1901 jedes Jahr vergeben. Im letzten Jahr hat Annie Ernaux aus Frankreich den Preis bekommen. Der Literatur-Nobelpreis ist die wichtigste Auszeichnung für Schriftsteller.

Der Friedens-Nobelpreis geht in diesem Jahr an Narges Mohammadi aus dem Land Iran. Sie ist zur Zeit in einem Gefängnis in Teheran. Mohammadi setzt sich für die Menschenrechte und vor allem für die Rechte von Frauen ein.