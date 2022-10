Nobel-Preis für Gen-Forscher

Svante Pääbo erforscht die Gene von ausgestorbenen Menschen. (picture alliance / dpa / Frank Vinken)

Pääbo ist Evolutions-Forscher. Das bedeutet: Er beschäftigt sich mit der Entwicklung von den ersten Menschen bis zu den heutigen Menschen. Er untersucht dafür die Gene von ausgestorbenen Menschen-Arten. Zum Beispiel vom Neandertaler. Er hat auch schon die Gene von einer Mumie aus dem Land Ägypten untersucht. Die Jury von dem Nobel-Preis sagt: Die Arbeit von Svante Pääbo ist sehr wichtig. Denn er zeigt, welche Unterschiede und auch welche Ähnlichkeiten es gibt in den Genen von den heutigen Menschen und den ausgestorbenen Menschen-Arten.

Der Forscher arbeitet an einem Institut in Leipzig. Er hat sich sehr über den Preis gefreut. Das Nobel-Preis-Komitee hat auch bekannt gegeben, wer die Preise in den Kategorien Physik und Chemie bekommt. 3 Forscher aus Frankreich, den USA und Österreich erhalten den Physik-Preis. Sie beschäftigten sich mit Quanten-Physik, dabei geht es um winzig kleine Teilchen. 2 Forscher und 1 Forscherin aus den USA und aus Dänemark bekommen den Chemie-Nobel-Preis. Sie arbeiten daran, dass man Moleküle einfach zusammen bauen kann. Moleküle sind kleine Teile, die mit chemischen Verbindungen zusammen gehalten werden.