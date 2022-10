SPD gewinnt Wahl in Nieder-Sachsen

Stephan Weil streckt die Arme hoch. Er hält Blumen in einer Hand. (pia/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Eine Wahl in einem Bundes-Land nennt man auch Landtags-Wahl. Ein Landtag ist das Parlament von einem Bundes-Land. Die SPD hat die meisten Sitze im Landtag gewonnen. Deshalb darf sie die Regierung anführen. Die SPD möchte gerne zusammen mit der Partei Die Grünen regieren. Die beiden Parteien sprechen gerade darüber. Sie überlegen: Was wollen wir in Nieder-Sachsen anders machen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die beiden Parteien einigen und zusammen regieren werden. Stephan Weil ist der Minister-Präsident von Nieder-Sachsen. Er ist von der SPD. Deshalb wird er wohl Minister-Präsident bleiben.

Die Partei CDU hat bei der Landtags-Wahl viele Stimmen verloren. Der Spitzen-Kandidat von der CDU war Bernd Althusmann. Er hat gesagt: Wir haben die Wahl verloren. Und: Ich werde jetzt nicht mehr CDU-Chef in Nieder-Sachsen sein.

Die Partei FDP hat auch viele Stimmen verloren. Sie wird nicht mehr im neuen Landtag sein. Denn die FDP hat zu wenige Stimmen bekommen. In Deutschland muss eine Partei bei einer Landtags-Wahl mehr als 5 Prozent von allen Stimmen bekommen. Nur dann darf sie mit im Landtag sein.

Die AfD hat viele Stimmen gewonnen. Viele Leute sagen: Die AfD ist rechts-populistisch. Deshalb finden viele Leute das gute Ergebnis für die AfD nicht gut. Die AfD sagt: Unser Ergebnis zeigt, dass viele Menschen unzufrieden sind mit den anderen Parteien.