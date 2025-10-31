Niederländer wählen neues Parlament

Rob Jetten ist der Chef von der D66-Partei. (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Die eher linke Partei D66 hat die Wahl gewonnen. Der Chef von der Partei heißt Rob Jetten. Er ist 38 Jahre alt. Jetten hat gesagt: Es muss schnell eine neue stabile Regierung geben. Wir wollen mit den anderen Parteien sprechen. Aber die Regierungs-Bildung wird nicht einfach. Denn wahrscheinlich müssen dafür 4 Parteien eine Koalition bilden. Wenn es klappt, wird Rob Jetten wahrscheinlich Minister-Präsident von den Niederlanden. Er ist dann der Chef von der Regierung.

Auch die PVV-Partei von dem rechten Politiker Geert Wilders hat viele Stimmen bekommen. Aber sie kommt wahrscheinlich nicht in die Regierung. Denn die anderen Parteien wollen nicht mehr mit der PVV-Partei regieren.

Vorher war die PVV-Partei von Geert Wilders in der Regierung. Sie war in einer Koalition mit 3 anderen Parteien. Aber die Koalition hat weniger als 1 Jahr lang gehalten. Dann hat die PVV-Partei die Koalition verlassen. Deshalb musste es Neu-Wahlen geben.