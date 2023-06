Sonnen-Creme für alle

Eine Frau cremt einen Mann am Strand mit Sonnen-Creme ein. (picture alliance / ANP / ANP Dingena Mol)

Die Sonnen-Creme gibt es in gelben Spendern. Die Spender stehen zum Beispiel an Stränden. Aber auch bei Festivals, in Schulen und in Sport-Vereinen gibt es Sonnen-Creme-Spender. Also überall da, wo Menschen viel draußen sind.



Die Idee dazu hatte eine Haut-Ärztin in der Stadt Venlo. Die Ärztin sagt: Eincremen ist der beste Schutz vor Haut-Krebs. Haut-Krebs ist gefährlich. In den Niederlanden sind im Jahr 2020 mehr als 900 Menschen an Haut-Krebs gestorben. Die Regierung in den Niederlanden will das ändern. Sie hofft: Wenn es die Sonnen-Creme gratis gibt, cremen sich mehr Menschen ein. Dann sind sie besser vor Haut-Krebs geschützt.



Auch in Deutschland cremen sich viele Menschen nicht genug ein. Das zeigen Untersuchungen. In der Mittags-Zeit sollte man am besten gar nicht in der Sonne sein.