Erstes offizielles NFL-Spiel in Deutschland

Szene aus dem NFL-Spiel in der Stadt München. (Sven Hoppe / dpa)

Das Spiel war in der Stadt München. Dort hat der Verein "Tampa Bay Buccaneers" aus dem Bundes-Staat Florida gegen den Verein "Seattle Seahawks" aus dem Bundes-Staat Washington gespielt. Die Tampa Bay Buccaneers haben mit 21:16 gegen die Seattle Seahawks gewonnen.

Mit dem Spiel will die NFL Werbung für American Football machen. In Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die sich für American Football interessieren. Nächstes Jahr will die NFL wieder ein Spiel in Deutschland spielen. Es soll im Herbst 2023 in der Stadt Frankfurt am Main stattfinden.