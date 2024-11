Foot-Ball-Spiel von der NFL in München

In der Stadt München gab es ein Spiel von der NFL. Hier kämpfen die Spieler Tyrone Tracy Jr. von den New York Giants und Josey Jewell von den Carolina Panthers um den Ball. Tracy liegt unten, Jewell oben. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Foot-Ball wird mit einem ei-förmigen Ball gespielt. Der Ball wird von den Spielern getragen. Beim Foot-Ball geht es oft sehr rau zu, die Spieler stoßen zum Beispiel oft zusammen.

American Foot-Ball kommt aus den USA. In Deutschland wird Foot-Ball immer beliebter. Deswegen ist es toll für die Fans, wenn es ein Spiel von der NFL in Deutschland gibt. In dem Stadion in München sind 70.000 Zuschauer gewesen. Es waren auch viele berühmte Menschen da, zum Beispiel die Fußballer Manuel Neuer, Leroy Sané und Jamal Musiala.

In München haben die Carolina Panthers gegen die New York Giants gespielt. Die Carolina Panthers haben mit 20 zu 17 gewonnen.

Im nächsten Jahr will die NFL vielleicht ein Spiel in Berlin machen.