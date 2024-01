"New York Times" verklagt OpenAI und Microsoft

Das ist das Gebäude von der "New York Times". Es steht in der Stadt New York. (AP / Mark Lennihan)

OpenAI und Microsoft sind Technologie-Unternehmen. Sie haben zum Beispiel ChatGPT entwickelt. Das ist ein Chat-Programm, in dem man Fragen stellen kann. Die Fragen werden von Künstlicher Intelligenz beantwortet.

Die "New York Times" sagt: Bei der Entwicklung haben die Unternehmen auch unsere Zeitungs-Artikel benutzt. Sie haben die Künstliche Intelligenz damit "trainiert". Aber die Zeitung sagt: Die Unternehmen haben uns nicht um Erlaubnis gefragt. Wir haben kein Geld dafür bekommen.

Die "New York Times" sagt: Die Künstliche Intelligenz ist jetzt so schlau, dass sie selbst Artikel schreiben kann. Sie ist für die Zeitung also eine Konkurrenz. Die "New York Times" sagt: Uns ist dadurch ein Schaden in Milliarden-Höhe entstanden. OpenAI und Microsoft sollen dafür bezahlen.