Schwimmerinnen und Schwimmer beim Neujahrs-Baden im Heide-Bad. (dpa / Hendrik Schmidt)

Der Höhepunkt ist oft am 1. Januar. Viele Menschen gehen auch mit Kostümen ins Wasser. Und am Ufer schauen viele Menschen zu.

Veranstaltungen zum Neujahrs-Baden gibt es in ganz Deutschland: zum Beispiel an der Nord-See und der Ost-See. Aber auch an Flüssen wie der Isar, der Donau oder dem Rhein. Und an vielen Seen.

Das Baden im Winter wird immer beliebter. Man nennt es auch Eis-Baden. Eis-Baden soll gut für die Gesundheit sein. Allerdings muss man es ein bisschen trainieren. Sonst kann es auch gefährlich sein.