Nachrichten in
Einfacher Sprache


Neujahrs-Baden an vielen Orten

Rund um Silvester gibt es an vielen Flüssen und Seen einen Brauch: das Neujahrs-Baden. Dazu treffen sich viele Menschen. Sie gehen dann auch bei ganz niedrigen Temperaturen zusammen ins Wasser.

Schwimmerinnen und Schwimmer beim Neujahrs-Baden im Heide-Bad
Schwimmerinnen und Schwimmer beim Neujahrs-Baden im Heide-Bad. (dpa / Hendrik Schmidt)
Der Höhepunkt ist oft am 1. Januar. Viele Menschen gehen auch mit Kostümen ins Wasser. Und am Ufer schauen viele Menschen zu.
Veranstaltungen zum Neujahrs-Baden gibt es in ganz Deutschland: zum Beispiel an der Nord-See und der Ost-See. Aber auch an Flüssen wie der Isar, der Donau oder dem Rhein. Und an vielen Seen.
Das Baden im Winter wird immer beliebter. Man nennt es auch Eis-Baden. Eis-Baden soll gut für die Gesundheit sein. Allerdings muss man es ein bisschen trainieren. Sonst kann es auch gefährlich sein.

Wörter-Buch

  • Silvester

    Silvester ist der letzte Tag im Jahr. Es ist immer der 31. Dezember. Am Abend und in der Nacht feiern die Menschen, dass ein neues Jahr beginnt. Viele trinken Sekt und schießen Feuerwerks-Raketen in den Himmel.

