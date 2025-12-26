Zehn-Kämpfer Leo Neugebauer ist Sportler des Jahres

Leo Neugebauer ist Welt-Meister im Zehn-Kampf. (dpa / picture alliance / Matthias Schrader)

Der Zehn-Kämpfer Leo Neugebauer ist der Sportler des Jahres. Er hat bei der Welt-Meisterschaft Gold gewonnen. Zehn-Kampf ist eine Disziplin in der Sport-Art Leichtathletik.

Die Biathlethin Franziska Preuß ist die Sportlerin des Jahres. Sie hat den Welt-Cup im Biathlon gewonnen.

Die beste deutsche Mannschaft ist die Basketball-Mannschaft von den Männern. Sie ist Europa-Meister geworden.

Es gab zum 1. Mal einen Preis für die beste Sportlerin mit geistiger Behinderung. Gewonnen hat die Eis-Läuferin Sophie Dziadek.

Sie ist sehr erfolgreich in der Sport-Art Short-Track. Short-Track ist ein Wett-Rennen mit Schlitt-Schuhen auf dem Eis.