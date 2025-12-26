Nachrichten in
Zehn-Kämpfer Leo Neugebauer ist Sportler des Jahres

In der Stadt Baden-Baden haben Sportler und Sportlerinnen einen besonderen Preis bekommen. Sie sind die Sportler des Jahres von Deutschland.

Leo Neugebauer jubelt.
Leo Neugebauer ist Welt-Meister im Zehn-Kampf. (dpa / picture alliance / Matthias Schrader)
Der Zehn-Kämpfer Leo Neugebauer ist der Sportler des Jahres. Er hat bei der Welt-Meisterschaft Gold gewonnen. Zehn-Kampf ist eine Disziplin in der Sport-Art Leichtathletik.
Die Biathlethin Franziska Preuß ist die Sportlerin des Jahres. Sie hat den Welt-Cup im Biathlon gewonnen.
Die beste deutsche Mannschaft ist die Basketball-Mannschaft von den Männern. Sie ist Europa-Meister geworden.
Es gab zum 1. Mal einen Preis für die beste Sportlerin mit geistiger Behinderung. Gewonnen hat die Eis-Läuferin Sophie Dziadek.
Sie ist sehr erfolgreich in der Sport-Art Short-Track. Short-Track ist ein Wett-Rennen mit Schlitt-Schuhen auf dem Eis.
Wörter-Buch

  • Leicht-Athletik

    In dem Wort Leicht-Athletik steckt das Wort "Athlet". Das ist ein anderes Wort für Sportler. In der Leicht-Athletik gibt es viele Sport-Arten. Dazu gehören zum Beispiel Wett-Rennen. Das kürzeste Rennen geht über 100 Meter. Es gibt auch Weit-Sprung und Hoch-Sprung. Und es gibt Werfen. Die Sportler werfen einen Speer oder einen Diskus. Das ist eine flache Scheibe. Wenn sich Sportler aus vielen Ländern zum Wett-Kampf treffen, ist das eine Meisterschaft.

