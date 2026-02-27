Bundes-Regierung will Heizungen mit Öl und Gas weiter erlauben

Das Heizen mit Öl und Gas bleibt erlaubt. (Willma / Photocase.de)

Die Grünen waren in der letzten Bundes-Regierung. Damals haben sie beschlossen: In neuen Häusern dürfen nur noch klima-freundliche Heizungen eingebaut werden. Denn Heizungen mit Öl und Gas sind schlecht für das Klima.

Die Parteien CDU und CSU fanden das Gesetz schlecht. Sie sagen: Jeder Haus-Besitzer soll selbst entscheiden, welche Heizung er einbauen möchte.

CDU und CSU sind mit der Partei SPD in der neuen Bundes-Regierung. Die 3 Parteien haben jetzt vereinbart: Öl-Heizungen und Gas-Heizungen bleiben erlaubt. Sie müssen aber klima-freundlicher werden als bisher.

Die Grünen sagen: Viele Menschen werden noch lange mit Öl und Gas heizen. Deutschland wird deshalb seine Klima-Ziele nicht erreichen.

Das neue Gesetz soll ab Juli gelten. Vorher muss der Bundestag zustimmen.