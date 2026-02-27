Nachrichten in
Bundes-Regierung will Heizungen mit Öl und Gas weiter erlauben

In Deutschland sollen Heizungen mit Öl und Gas weiter erlaubt sein. Das haben die Regierungs-Parteien entschieden. Sie wollen dafür ein Gesetz machen. Die Grünen finden: Die neuen Regeln sind schlecht für den Klima-Schutz.

Eine weiße Heizung vor einer grün-blauen Wand.
Das Heizen mit Öl und Gas bleibt erlaubt. (Willma / Photocase.de)
Die Grünen waren in der letzten Bundes-Regierung. Damals haben sie beschlossen: In neuen Häusern dürfen nur noch klima-freundliche Heizungen eingebaut werden. Denn Heizungen mit Öl und Gas sind schlecht für das Klima.
Die Parteien CDU und CSU fanden das Gesetz schlecht. Sie sagen: Jeder Haus-Besitzer soll selbst entscheiden, welche Heizung er einbauen möchte.
CDU und CSU sind mit der Partei SPD in der neuen Bundes-Regierung. Die 3 Parteien haben jetzt vereinbart: Öl-Heizungen und Gas-Heizungen bleiben erlaubt. Sie müssen aber klima-freundlicher werden als bisher.
Die Grünen sagen: Viele Menschen werden noch lange mit Öl und Gas heizen. Deutschland wird deshalb seine Klima-Ziele nicht erreichen.
Das neue Gesetz soll ab Juli gelten. Vorher muss der Bundestag zustimmen.
Wörter-Buch

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • CDU

    Die CDU ist eine große deutsche Partei. Die Abkürzung steht für: Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die CDU gibt es in allen Bundes-Ländern außer in Bayern. Dort gibt es die Partei CSU. CDU und CSU arbeiten in der Bundes-Politik zusammen. Beide zusammen nennt man auch die Union.

  • CSU

    Die CSU ist eine deutsche Partei. Ihr langer Name ist: Christlich-Soziale Union. Die CSU kann man nur in dem Bundes-Land Bayern wählen. Im Rest von Deutschland arbeitet sie mit der Partei CDU zusammen. Beide zusammen nennt man "die Union".

  • SPD

    Die SPD ist eine von den großen Parteien in Deutschland. SPD ist die Abkürzung für Sozial-Demokratische Partei Deutschlands. Die SPD nennt sich sozial-demokratisch, weil sie betonen will, dass ihr das Soziale besonders wichtig ist. Damit ist zum Beispiel Gerechtigkeit gemeint.

  • Die Grünen

    Die Grünen sind eine deutsche Partei. Politikerinnen und Politiker von den Grünen sitzen im Bundestag und in vielen Landtagen. Die Grünen finden die Umwelt-Politik besonders wichtig.

  • Klima-Schutz

    Der Klima-Schutz soll verhindern, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Ein wichtiges Mittel im Klima-Schutz ist, weniger Abgase zu produzieren. Die Abgase entstehen zum Beispiel beim Auto-Fahren, aber auch beim Heizen und in Kraft-Werken. Abgase schaden dem Klima. Deshalb bedeutet Klima-Schutz zum Beispiel: Weniger Auto fahren, weniger Flugzeug fliegen, weniger Heizung und Strom verbrauchen.

  • Bundestag

    Im Bundestag arbeiten Abgeordnete. Es sind Frauen und Männer. Die meisten von ihnen sind in Parteien. Die Abgeordneten treffen für alle anderen Menschen in Deutschland Entscheidungen. Sie bestimmen die Gesetze in Deutschland. Alle 4 Jahre können die Bürger entscheiden, welche Abgeordneten in den Bundestag kommen. Das ist die Bundestags-Wahl.

