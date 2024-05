Harvey Weinstein muss im Gefängnis bleiben. (dpa / POOL Reuters / David Dee Delgado)

Ein Berufungs-Gericht hat ein Urteil gegen Weinstein aufgehoben. In dem Urteil aus der Stadt New York steht: Weinstein muss 23 Jahre in Haft. Die Richter von dem Berufungs-Gericht sagen: Es hat in dem Prozess in New York Fehler gegeben. Das Urteil gilt deshalb nicht mehr. Deshalb könnte es einen neuen Prozess mit den gleichen Vorwürfen geben.

Weinstein muss aber im Gefängnis bleiben. Denn es gibt noch ein anderes Gerichts-Urteil. Auch dabei geht es um sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung. Das Gericht in der Stadt Los Angeles hat ihn zu 16 Jahren Haft verurteilt. Dieses Urteil gilt immer noch.

Harvey Weinstein hat in seiner Karriere viele bekannte Filme gemacht. Er war in den USA sehr berühmt. Doch inzwischen sagen viele Frauen: Weinstein hat seine Macht in Hollywood ausgenutzt. Er hat uns sexuell bedrängt oder vergewaltigt. Sie haben das auch im Internet geschrieben und #MeToo genannt. Das ist Englisch und bedeutet: Ich auch. Weinstein sagt bis heute: Ich bin unschuldig. Ich habe niemanden zum Sex gezwungen.