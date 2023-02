Profi-Fußball

In Deutschland wird in der Bundes-Liga, in der zweiten Liga und in der dritten Liga Profi-Fußball gespielt. Das heißt: Die Spieler und Trainer bekommen viel mehr Geld als in den unteren Ligen. Die Stadien müssen größer sein. Und es muss viel mehr für die Sicherheit getan werden als in den unteren Ligen.