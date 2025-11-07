Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Gegner von US-Präsident Trump wird Bürger-Meister von New York

New York ist eine wichtige Stadt in dem Land USA. In New York ist ein neuer Bürger-Meister gewählt worden. Er heißt Zohran Mamdani und ist ein Gegner von US-Präsident Donald Trump.

Zohran Mamdani lacht und hält sich die rechte Hand vor die Brust.
Zohran Mamdani wird neuer Bürgermeister von New York. (dpa / AP / Yuki Iwamura)
Mamdani ist außerdem der 1. Muslim, der Bürger-Meister von New York wird.
Mamdani hat im Wahl-Kampf versprochen: Bus-Fahren soll für die Menschen nichts mehr kosten. Und Familien sollen weniger Miete zahlen. Stattdessen sollen reiche Menschen und große Firmen mehr Steuern bezahlen. Viele Wähler und Wählerinnen finden das gerecht.
Trump ist gegen Mamdanis Pläne. Er sagt: Mamdani ist ein Kommunist und wahnsinnig. Trump hatte vor der Wahl gedroht: Wenn Mamdani gewinnt, bekommt die Stadt New York weniger Geld.
Zohran Mamdani ist 34 Jahre alt. Er ist in dem Land Uganda geboren. Seine Familie kommt aus dem Land Indien. Seit 7 Jahren ist Mamdani Bürger von den USA. Viele sagen: Es ist gut, dass auch Einwanderer in den USA ein wichtiges Amt bekommen können.
Wörter-Buch

  • Bürger-Meister oder Bürger-Meisterin

    Der Bürger-Meister oder die Bürger-Meisterin ist der politische Chef von einer Stadt. In manchen Städten können die Bürger bei einer Wahl direkt darüber entscheiden. In anderen Städten entscheiden die Politiker und Politikerinnen im Stadt-Rat, wer Bürger-Meister oder Bürger-Meisterin wird.

  • New York

    New York ist die größte Stadt in dem Land USA. Dort leben 8,5 Millionen Menschen. Die Stadt liegt an der Ost-Küste von Amerika. New York ist berühmt für seine vielen Hoch-Häuser.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Musliminnen und Muslime

    Musliminnen und Muslime gehören der Religion Islam an. Das ist eine der Welt-Religionen, wie das Christentum. Gott heißt im Islam Allah. Der Prophet Mohammed gilt als Begründer des Islam. Das heilige Buch der Muslime ist der Koran. Ein Land, in dem viele Muslime leben, ist zum Beispiel die Türkei.

  • Steuern

    In fast allen Ländern der Welt müssen Menschen Steuern zahlen. Das heißt, sie müssen von ihrem Geld einen Teil an den Staat abgeben. Dieses Geld, das an den Staat abgegeben wird, nennt man Steuern. Mit dem Geld baut der Staat zum Beispiel Straßen oder Krankenhäuser.

