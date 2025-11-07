Gegner von US-Präsident Trump wird Bürger-Meister von New York

Zohran Mamdani wird neuer Bürgermeister von New York. (dpa / AP / Yuki Iwamura)

Mamdani ist außerdem der 1. Muslim, der Bürger-Meister von New York wird.

Mamdani hat im Wahl-Kampf versprochen: Bus-Fahren soll für die Menschen nichts mehr kosten. Und Familien sollen weniger Miete zahlen. Stattdessen sollen reiche Menschen und große Firmen mehr Steuern bezahlen. Viele Wähler und Wählerinnen finden das gerecht.

Trump ist gegen Mamdanis Pläne. Er sagt: Mamdani ist ein Kommunist und wahnsinnig. Trump hatte vor der Wahl gedroht: Wenn Mamdani gewinnt, bekommt die Stadt New York weniger Geld.

Zohran Mamdani ist 34 Jahre alt. Er ist in dem Land Uganda geboren. Seine Familie kommt aus dem Land Indien. Seit 7 Jahren ist Mamdani Bürger von den USA. Viele sagen: Es ist gut, dass auch Einwanderer in den USA ein wichtiges Amt bekommen können.