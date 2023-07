Neue App für Kurz-Nachrichten

Die App Threads vom Facebook-Konzern ist gestartet. (dpa / SOPA Images / Rafael Henrique)

Threads ist Englisch und bedeutet Faden. Die App ist mit Instagram verbunden. Bei Threads kann man Kurz-Botschaften schreiben. Sie dürfen bis zu 500 Zeichen lang sein. Bei Twitter sind es im Moment 280 Zeichen. Bei Threads kann man auch Fotos und Videos bis zu 5 Minuten Länge posten.

In den ersten Stunden nach dem Start haben sich mehrere Millionen Menschen bei Threads angemeldet. Threads läuft schon in den USA und in mehr als 100 weiteren Ländern. In der Europäischen Union gibt es Threads noch nicht - also auch nicht in Deutschland. In der EU müssen noch rechtliche Fragen geklärt werden.

Das Unternehmen Twitter hat zuletzt für Ärger bei seinen Nutzerinnen und Nutzern gesorgt. Twitter hat die Zahl von Kurz-Nachrichten eingeschränkt, die man sich pro Tag kostenlos ansehen darf. Daraufhin haben sich viele Leute bei Mastodon angemeldet. Das ist ein deutscher Kurz-Nachrichten-Dienst. Der Chef von Mastodon sagt: Wir haben jetzt mehr als 100.000 neue Nutzerinnen und Nutzer.