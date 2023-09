Proteste gegen Opern-Sängerin Netrebko

In Berlin protestieren Menschen gegen den Auftritt von der Opern-Sängerin Anna Netrebko. (PEMAX / IMAGO / Peter Meißner)

Einige Menschen haben auch mit ukrainischen Fahnen protestiert. Die Demonstranten meinen: Netrebko findet den russischen Präsidenten Putin gut. Seine Armee führt Krieg gegen die Ukraine. Netrebko hat zwar gesagt, dass sie gegen Krieg ist. Sie hat Putin aber nicht kritisiert. Deswegen haben manche Opern-Häuser Konzerte mit ihr abgesagt.

Netrebko wurde in Russland geboren. Seit 2006 ist Netrebko auch Bürgerin in dem Land Österreich. Es gab in der Berliner Oper auch viel Applaus für Netrebko. Die Sängerin tritt inzwischen wieder in vielen bekannten Opern-Häusern auf. Zum Beispiel in Paris, in Wien und in Mailand.

In der Oper in New York darf Netrebko nicht singen. Sie hat deshalb die Oper in New York auf Schaden-Ersatz verklagt. Netrebko sagt: Die Oper in New York verbreitet Lügen über mich. Ich habe viel Geld verloren. Ich bin krank geworden.