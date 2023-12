Russland: Alexej Nawalny in ein anderes Straf-Lager verlegt

Der russische Regierungs-Kritiker Alexej Nawalny ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Sergei Karpukhin)

Jetzt ist klar: Nawalny ist in ein anderes Gefängnis gebracht worden. Es gehört zu den schlimmsten Gefängnissen in Russland. Das Gefängnis ist 2.000 Kilometer von der russischen Haupt-Stadt Moskau entfernt. Das Gefängnis ist im Norden von Russland. Dort ist es sehr kalt und im Winter sehr lange dunkel.

Nawalny hat gesagt: Der Transport in das neue Straf-Lager war anstrengend. Aber es geht mir gut. Ich habe Kontakt zu meinem Anwalt. Ein Gericht in Russland hatte Nawalny zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter sagen: Nawalny ist ein Extremist und ein Betrüger. Nawalny sagt: Das stimmt nicht.

Vor einigen Jahren hat wahrscheinlich der russische Geheim-Dienst Nawalny vergiftet. Nawalny ist an der Vergiftung fast gestorben. Er ist lange Zeit in einem deutschen Kranken-Haus behandelt worden. Als Nawalny nach Russland zurück gekehrt ist, musste er sofort in ein Gefängnis.