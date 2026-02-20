Nachrichten in
Deutschland sagt: Der russische Oppositions-Politiker Nawalny wurde vergiftet

Alexej Nawalny war ein bekannter russischer Oppositions-Politiker. Vor genau 2 Jahren ist er in einem Gefängnis in Russland gestorben. Deutschland und 4 andere Länder sagen: Nawalny ist vergiftet worden. Dafür haben wir Beweise.

Eine Demonstrantin hält ein Pappschild mit einem Schwarz-Weiß-Foto von Alexei Nawalny.
Vor genau 2 Jahren ist Alexei Nawalny gestorben. Deutschland und 4 andere Länder sagen: Nawalny wurde vergiftet. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
Wissenschaftler haben Proben von der Leiche von Nawalny untersucht. Die Wissenschaftler haben ein starkes Nerven-Gift gefunden. Der Außen-Minister von Deutschland heißt Johann Wadephul. Er sagt: Die russische Regierung hat Nawalny im Gefängnis vergiftet.
Der Regierungs-Sprecher von Russland heißt Dmitri Peskow. Er sagt: Das stimmt nicht.
Nawalny war ein berühmter Gegner von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er hat immer wieder gesagt: Was Putin macht, ist nicht gut für Russland. In dem Jahr 2020 ist Nawalny schon einmal vergiftet worden. Er ist fast daran gestorben. Damals wurde auch ein Nerven-Gift in seinem Körper gefunden. Es war ein Gift, das der russische Geheim-Dienst entwickelt hat.
Das Grab von Nawalny ist in der russischen Haupt-Stadt Moskau. Dort haben sich viele Menschen versammelt. Auch die Mutter von Nawalny war da. Sie hat gesagt: Mein Sohn ist ermordet worden. Und sie hat gesagt: Wir alle wollen Gerechtigkeit.
Wörter-Buch

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Opposition

    Opposition nennt man die Parteien in einem Land, die nicht regieren. Aufgabe der Opposition ist es, zu überwachen, ob die Regierung gute Arbeit leistet. In manchen Ländern wird die Opposition aber unterdrückt und daran gehindert, ihre Arbeit zu machen.

zum Wörter-Buch