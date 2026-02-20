Deutschland sagt: Der russische Oppositions-Politiker Nawalny wurde vergiftet

Vor genau 2 Jahren ist Alexei Nawalny gestorben. Deutschland und 4 andere Länder sagen: Nawalny wurde vergiftet. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Wissenschaftler haben Proben von der Leiche von Nawalny untersucht. Die Wissenschaftler haben ein starkes Nerven-Gift gefunden. Der Außen-Minister von Deutschland heißt Johann Wadephul. Er sagt: Die russische Regierung hat Nawalny im Gefängnis vergiftet.

Der Regierungs-Sprecher von Russland heißt Dmitri Peskow. Er sagt: Das stimmt nicht.

Nawalny war ein berühmter Gegner von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er hat immer wieder gesagt: Was Putin macht, ist nicht gut für Russland. In dem Jahr 2020 ist Nawalny schon einmal vergiftet worden. Er ist fast daran gestorben. Damals wurde auch ein Nerven-Gift in seinem Körper gefunden. Es war ein Gift, das der russische Geheim-Dienst entwickelt hat.

Das Grab von Nawalny ist in der russischen Haupt-Stadt Moskau. Dort haben sich viele Menschen versammelt. Auch die Mutter von Nawalny war da. Sie hat gesagt: Mein Sohn ist ermordet worden. Und sie hat gesagt: Wir alle wollen Gerechtigkeit.