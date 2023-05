Das ist ein altes Bild von Nawalny. Das Bild ist von Februar 2021. Nawalny sieht jetzt wahrscheinlich etwas anders aus. Denn im Gefängnis ist Nawalny krank geworden. (picture alliance/ TASS / Moscow City Court Press Service)

Deshalb hat ein Freund von Nawalny den Preis in der Stadt Köln abgeholt. Der Freund heißt Georgij Alburow. Er sagt: Nawalny geht es schlecht im Gefängnis. Er hat nur wenig Platz und Licht im Gefängnis. Er darf nicht zum Arzt gehen. Und er darf seine Familie nicht sehen. Alburow sagt: Die Regierung von dem Land Russland hat Nawalny alle Menschen-Rechte weggenommen. Und: Es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen das wissen.

Nawalny ist schon seit 2 Jahren im Gefängnis. Er ist der bekannteste Oppositions-Politiker in Russland. Auf einer Reise wurde Nawalny vergiftet und dann in Deutschland behandelt. Nawalny ist dann zurück nach Russland gegangen. Dort hat ihn ein Gericht zu einer Gefängnis-Strafe verurteilt. Deshalb gab es viele Proteste im Land. Denn viele Menschen sagen: Nawalny hat nichts falsch gemacht. Er ist ein politischer Gefangener. Das bedeutet: Er ist vor allem im Gefängnis, weil die Regierung das so will.

In Russland gab es eine Art Macht-Kampf zwischen Präsident Wladimir Putin und Nawalny. Nawalny hat eine Organisation. Sie macht viele Videos zur Korruption in Russland. Sie sagt: Putin und seine Freunde sind bestechlich. Die russische Regierung sagt: Diese Organisation ist eine Terror-Organisation. Deshalb soll Nawalny noch einmal vor Gericht. Und wahrscheinlich muss Nawalny dann noch länger ins Gefängnis. Viele Menschen sagen: Nawalnys Organisation ist gut. Sie ist keine Terror-Organisation.