Russischer Regierungs-Gegner Nawalny in Moskau beerdigt

Zu der Beerdigung sind Tausende Menschen gekommen. Auch der deutsche Botschafter war dabei. Es gab eine große Trauer-Feier. Viele Menschen wollten den Sarg mit der Leiche von Nawalny sehen. Es waren auch viele Polizisten an dem Friedhof. Denn die Regierung in Russland hatte Angst, dass es eine große Versammlung von Anhängern der Opposition gibt. Die Regierung verfolgt Gegner von Präsident Putin.

Zum Beispiel werden die Gegner eingesperrt, so wie Alexej Nawalny. Er hat für die Meinungs-Freiheit gekämpft. Dafür haben ihn russische Gerichte verurteilt. Er musste in ein Straf-Lager. Es ist nicht klar, wieso er gestorben ist. Viele sagen: Die Regierung von Putin ist dafür verantwortlich. Nawalny wurde 47 Jahre alt. Seine Frau heißt Julia Nawalnaja. Sie lebt nicht mehr in Russland. Sie ist auch nicht zu der Beerdigung gekommen. Denn vielleicht hätte die Polizei sie dann festgenommen. Sie will aber weiter für Meinungs-Freiheit in Russland kämpfen.