Die NATO will deutlich mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben

Die Vertreter von den Nato-Ländern haben sich auf höhere Verteidigungs-Ausgaben geeinigt. (AP/dpa/Ben Stansall)

Bisher gab es das Ziel: Jedes Land gibt 2 Prozent von seinem Brutto-Inlands-Produkt für das Militär und die Verteidigung aus. Das Brutto-Inlands-Produkt ist das Geld, das ein Land in einem Jahr verdient. In Zukunft wollen die NATO-Länder 5 Prozent von diesem Geld für die Verteidigung und die Sicherheit ausgeben. Das haben die Regierungs-Chefs von den Ländern bei einem Treffen in den Niederlanden beschlossen.

Die 5 Prozent ergeben sich so: 3,5 Prozent sollen die Länder für ihre Armeen ausgeben. Zum Beispiel für eine gute Ausrüstung. Weitere 1,5 Prozent sollen sie für eine bessere Infra-Struktur ausgeben. Das sind zum Beispiel größere Häfen für Militär-Schiffe. Oder Brücken, über die auch Panzer rollen können. Oder Maßnahmen gegen Terrorismus.

Der Regierungs-Chef von Deutschland ist Friedrich Merz. Er hat vor dem Treffen von der NATO gesagt: Mehr Geld auszugeben ist eine wichtige Entscheidung. Vor allem das Land Russland ist eine Gefahr für die NATO-Länder. Denn Russland hat schon die Ukraine angegriffen und bedroht auch andere Länder. Merz findet: Die NATO muss so stark werden, dass sich kein Land traut, ein NATO-Land anzugreifen.